L'esterno Federico Dimarco presenta la sfida contro la Salernitana che andrà in scena fra pochi minuti anche ai microfoni di DAZN: "Come arriviamo? Sicuramente arrabbiati, perché al di là del pari con la Juve non vinciamo da tre partite in campionato. Oggi deve essere il momento della svolta, perché siamo obbligati ad andare in Champions".