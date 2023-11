Federico Dimarco arriva anche in postazione DAZN per la consueta presentazione del match contro l'Atalanta a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Quanto si giocherà questa partita sulle fasce? Penso si giocherà in tutte le zone del campo, sarà un 1-contro-1 continuo. Scamacca lo conosciamo tutti, è giovane e forte; ma tutti gli attaccanti loro sono forti, dovremo stare attenti a ogni insidia".