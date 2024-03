Illustrando la situazione contrattuale dei tre giocatori più importanti di casa Milan, Gianluca Di Marzio evidenzia dagli studi di Sky Sport un particolare relativo a Rafael Leao, che lo differenzia da Theo Hernandez e Mile Maignan: "La differenza dei tre e la scadenza contrattuale, perché Leao ha una scadenza lunga, dato che ha appena rinnovato, mentre i rinnovi di Theo e Maignan saranno dei temi da affrontare. Leao dimostra in campo e a parole di star bene al Milan. È un po’ come la situazione di Lautaro Martinez all’Inter: stanno proprio bene e non lasciano trasparire di voler andare altrove".