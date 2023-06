Il mercato è il tema ricorrente anche sulle frequenze di TMW Radio, dove oggi è ospite Antonio Di Gennaro. Si parte da Sergej Milinkovic-Savic, nel mirino di Inter e Juventus: "Insieme a Luis Alberto è il più forte centrocampista in Italia. Sposta ancora gli equilibri. Sarri difficilmente se ne vuole privare ma ci sono anche altre cose che subentrano. Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio. Vicario? E' un grande prospetto, è pronto per una big. L'Inter deve cedere sempre uno importante e l'operazione ci può stare".