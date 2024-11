Alla vigilia della partita contro il Parma, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa dei progressi compiuti da Filip Stankovic, grande protagonista della rocambolesca sfida di San Siro contro l'Inter: "Filip inizialmente è ovvio che dovesse un po' assorbire, poi lui è un grande lavoratore è c'è una grande competitività all'inteno della rosa. Al di là delle parate mi è piaciuta la sua gestione della palla. Ha avuto quella serenità e calma che lo contraddistingue".

Così come sta facendo bene l'altro ragazzo arrivato dall'Inter, Gaetano Oristanio, al quale Di Francesco chiede due cose in particolare: "Deve continuare a lavorare e poi è un attaccante e deve fare gol. Ha avuto una grande opportunità dove doveva far gol, anche se fa un lavoro dispendioso e importante". Inevitabile tornare sul gol annullato negli ultimi secondi di partita a Marin Sverko, cancellando il clamoroso pareggio dei lagunari: "Non so come abbia segnato, ma ormai non ci guadagniamo niente".