Paolo Di Canio commenta dagli studi di Sky Sport la prova dell'Inter in casa del Bayern Monaco. "All'inizio l'Inter ha sofferto più per demeriti propri che per meriti del Bayern - dice - L'occasione di Kane arriva da un errore di un giocatore dell'Inter che innesca l'azione. Poi è rimasta in partita, ha saputo soffrire, ha trovato le contromisure, con le sue manovre canoniche, fatte benissimo".

Nel corso della serata, Di Canio esalta l'azione del primo gol nerazzurro. "Carlos Augusto dà una palla non perfetta perché avrebbe dovuto servire Thuram sul dischetto e invece gliela dà indietro, ma Thuram decelera e dà a Lautaro un rigore in movimento, che Lautaro mette d'esterno destro in modo fantastico. E poi c'è la mentalità di attaccare anche negli ultimi minuti e segnare il 2-1".