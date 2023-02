Dopo i risultati delle ultime settimane, il derby di domenica sera tra Inter e Milan si apre con quote piuttosto sbilanciate dalla parte dei nerazzurri, da inizio anno fermati solo dall’Empoli: dopo la facile vittoria in Supercoppa, un altro '1' a San Siro è offerto a 1,97 su Planetwin365, con un vantaggio piuttosto evidente sugli avversari. Dopo quattro ko nelle ultime cinque partite (tra campionato e coppe) i rossoneri sono infatti a 3,87, uno svantaggio evidente anche nelle preferenze degli scommettitori.

In questo caso l’Inter è al 50% delle preferenze e doppia il Milan, fermo al 25%, la stessa percentuale del pareggio (dato a 3,50). Nei cinque confronti più recenti (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa) l’Over è stato centrato quattro volte: anche stavolta una partita con almeno tre reti complessive è favorita a 1,75, mentre per l’Under si sale a 1,96. Nelle scommesse sui marcatori il duello è invece tra Lautaro Martinez e Olivier Giroud, le cui reti sono date rispettivamente a 2,85 e 3,65. Gli analisti confermano la fiducia anche a Romelu Lukaku, pure a 2,85, mentre Rafael Leao è in seconda fila a 4,25. Spazio anche al marcatore “improbabile”: l’uscente Milan Skriniar a segno per l’Inter pagherebbe 15 volte la posta.