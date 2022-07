Al 4 luglio, Paulo Dybala, uno dei free agent teoricamente più appetibili sul mercato, non ha ancora trovato sistemazione dopo l'addio alla Juve. Una sorpresa anche per Alex Del Piero, suo grande ammiratore: "Io lo vedevo bene alla Juve, vederlo con un'altra maglia sarà molto strano - dice Pinturicchio a Sky Sport -. Ha qualità che si possono sposare con qualsiasi attaccante o centrocampista, è un giocatore che fa il collante tra i due reparti. Strano non abbia trovato una nuova casa".