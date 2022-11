Il Belgio non avrà difficoltà a superare il suo raggruppamento Mondiale, poi il suo cammino in Qatar dipenderà da diversi fattori. A partire dallo stato di forma di Romelu Lukaku, secondo l'ex Rode Duivels Marc Degryse: "Mi aspetto una fase a gironi difficile perché Canada e Marocco sono più forti di Panama e Tunisia, le nostre avversarie nel 2018 - le sue parole a Het Laatste Nieuws -. Comunque, dovremmo farcela al pari della Crozia.

C'è da capire, inseguito, come sarà la tenuta fisica di Lukaku e a che livello si presenterà Hazard. Agli ottavi di finale dovremmo incontrare Spagna o Germania, due squadre che possiamo battere se saremo al massimo. C'è una buona possibilità di qualificarsi ma dopo incontreremo il Portogallo o il Brasile, che per me è la favorita per vincere la Coppa".