Insegnare ai ragazzi e alle ragazze la “cultura della sportività” attraverso un percorso educativo che prevenga il tifo violento e che li coinvolga nel rispetto reciproco, nella lealtà e nella collaborazione. È questo, come spiega Inter.it in una nota ufficiale, l'obiettivo del progetto 'SPORT IN CATTEDRA - IO TIFO POSITIVO' , quest'anno alla decima edizione.

"Un progetto sociale sviluppato sul territorio da Inter in collaborazione con il Comune di Milano e Comunità Nuova con lo scopo di valorizzare tematiche sociali legate al gioco del calcio, quali l'integrazione, la coesione sociale, il contrasto a tutte le forme di bullismo - si legge -. In occasione di Inter-Monza, tra gli oltre 70mila spettatori sugli spalti di San Siro, erano presenti più di 1.300 ragazzi e ragazze che hanno partecipato al progetto realizzatosi nelle scuole di Milano e provincia: un momento che ha rappresentato la conclusione del percorso intrapreso negli ultimi mesi. Accompagnati dai genitori e dai loro insegnanti, i ragazzi hanno trasmesso messaggi positivi e di sportività, mettendo in campo un tifo appassionato e corretto attraverso slogan e striscioni in linea con i valori che caratterizzano la cultura sportiva promossa da "SPORT IN CATTEDRA - IO TIFO POSITIVO" come il rispetto, la lealtà e la collaborazione".