Stefan De Vrij a fine partita a Mediaset parla così della vittoria sull'Atletico: "Non è stata una serata semplice lo sapevamo, una squadra fortissima molto organizzata, gioca bene a calcio. Abbiamo creato molte occasioni, potevamo fare più gol, non abbiamo concesso tantissimo ma siamo contenti della vittoria. Loro sono molto preparati, si vede la mano dell'allenatore, difendono di squadra, sono sempre compatti e palla al piede giocano bene.

Ma siamo stati altrettanto bravi, soffrendo insieme quando serviva, una vittoria che abbiamo voluto fortemente e ci dà fiducia. Ora andremo a Madrid per passare il turno come facciamo sempre, non sarà facile ma abbiamo fiducia, dobbiamo continuare su questa strada. Noi tra i più forti d'Europa? Non avrebbe senso darsi queste etichette, siamo consapevoli delle nostre qualità ma lo vogliamo dimostrare in ogni partita".