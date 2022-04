Ai microfoni di Inter TV , è il difensore nerazzurro Stefan De Vrij a parlare al termine del match vinto contro la Roma per 3-1: “Sono punti pesanti contro una squadra molto forte, lo sta dimostrando, ha tanti giocatori di qualità. Ma siamo sempre stati sul pezzo, abbiamo attaccato con qualità e l’abbiamo portata a casa. È importante pensare a una partita alla volta, non guardare troppo avanti e continuare a giocare con questo spirito e questa voglia di vincere”.

Avete la percezione di essere migliorati?

“Penso che si veda anche in campo, è una squadra che si rende conto dell’occasione che ha. Giochiamo con grande spirito, con tanta voglia di vincere e dobbiamo continuare così”.

Come hai vissuto quel periodo non brillantissimo dal punto di vista fisico?

“Ho avuto un infortunio, ora è la seconda partita in quattro giorni, era importante ritrovare la continuità e il ritmo. Bisogna sempre dare il massimo e l’ho sempre fatto. Testa al Bologna? Sì, esatto”.