"Per me è un salto di qualità in termini di squadra". Intervistato ai microfoni di NOS, Matthijs de Ligt sintetizza così il trasferimento dalla Juventus al Bayern Monaco, che l'ha portato a ritrovare l'Inter come avversaria (anche se in Champions League): "La Juventus è un'ottima squadra. Penso solo che il Bayern abbia tutto in termini di squadra e ambizione di vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che questa alla Juve fosse un po' meno", la frecciata del difensore.