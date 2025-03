Negli studi de La Domenica Sportiva era ospite ieri sera anche il ct della nazionale maschile italiana di pallavolo, Fefé De Giorgi, simpatizzante interista che ha parlato anche di quanto sta offrendo il campionato di Serie A. "Il Napoli ha messo qualcosa in più rispetto alle attese di inizio stagione - dice -. Vedo un'Inter molto solida ma il prossimo mese avrà tante partite e allora subentra non solo l'aspetto tecnico ma quello gestionale. Nove partite in un mese sono tantissime, diventerà ancora più interessante".

"Nella pallavolo hai i playoff, nel calcio le gare che fanno la differenza sono le partite con le squadre medio basse - prosegue -. Negli scontri diretti una volta la dai e una volta la prendi. La differenza la fa la continuità. Ecco perché il Napoli dovrebbe cercare di fare risultato nelle partite contro avversarie più facili. Però è complicato".