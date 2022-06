"Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio". Lo dice il Codacons in una nota, in riferimento agli aumenti delle tariffe resi noti oggi da DAZN, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro, mentre per vedere la partite su due dispositivi diversi che si trovano a distanza ma non sulla stessa “rete domestica”, si dovranno sborsare addirittura 39,99 euro al mese.