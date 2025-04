David Villa, ex attaccante della Nazionale spagnola e del Barcellona, ha parlato della squadra blaugrana e del suo cammino in Champions League ai microfoni di MARCA. La squadra di Flick sfiderà in semifinale l'Inter.

"Le sensazioni sono molto buone. Sono molto contento per come stanno andando le cose, non solo a livello di risultati, ma anche per il gioco e per quello che stanno esprimendo in ogni competizione - le sue parole -. Da tifoso del Barça, non si può fare altro che godersi questa stagione. Una favorita in particolare? Tutte le squadre rimaste sono favorite. Se sono arrivate fin lì, un motivo c’è".