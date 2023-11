Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Bergamo: "Sapevamo che non era facile contro un avversario molto difficile, qui a Bergamo poche squadre porteranno via punti. Bravi a soffrire in molti attimi della partita, è una vittoria importante. Questi tre punti regalano tanta consapevolezza, autostima, qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, ma abbiamo sempre ragionato step by step, dimostrando attenzione e razionalità. Non so se è scattato qualcosa, ma abbiamo imparato dagli errori dell'anno scorso. In cui abbiamo perso tante partite e tanti punti, quando giochi per l'Inter non va bene. Quest'anno siamo partiti nel migliore dei modi, il percorso in Champions ci ha dato consapevolezza e autostima".

Quanto è importante lo spirito di gruppo?

"Alla base di tutto ci deve essere un gruppo forte e solido, stiamo bene assieme, ci divertiamo e questo aiuta. Anche in campo si vede".