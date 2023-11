Entrato al posto dell'infortunato Benjamin Pavard, il difensore Matteo Darmian parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ottenuta oggi dai nerazzurri in casa dell'Atalanta: "Sapevamo che erra una partita molto complicata, venire qua non è semplice. Penso che tutte le squadre faranno fatica a portare punti da qua. Oggi Calha mi ha messo una palla bellissima sul rigore, sapevo che poteva essere un'occasione importante per sbloccare la partita. Abbiamo portato a casa tre punti importanti".

Quanto è complicato mantenere la lucidità difensiva?

"Non era facile, era un momento delicato della partita dopo aver preso il 2-1. Siamo sempre lattaio tranquilli, sapevamo che dovevamo soffrire. Così si portano a casa punti importanti per la nostra classifica".

Ti stai divertendo in quel ruolo.

"Sì, mi diverto. Cerco sempre comunque di dare una mano e il mio contribuito alla squadra e ai compagni. Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno. Mi fa piacere giocare, è normale che ci sia tanta concorrenza. Ma penso che sia una concorrenza sana che ci spinge a dare sempre di più".

Quanto vi sentite migliorati in queste gare dove si deve soffrire?

"Lo scorso anno abbiamo perso delle partite anche immeritatamente, sapevamo che quest'anno non ce lo potevamo permettere. Dobbiamo continuare così".