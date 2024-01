Il difensore nerazzurro Matteo Darmian analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera nettamente contro la Lazio in semifinale di Supercoppa italiana: “Era una partita difficile e lo sapevamo, siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Abbiamo fatto bene quello che avevamo preparato e abbiamo meritato questa finale. La Supercoppa è un trofeo in palio, noi vogliamo sempre vincere e ambire al massimo. L’abbiamo fatto sempre lo faremo anche in finlale”.

Cosa si aspetta dalla finale col Napoli?

“Sarà una partita difficile contro un avversario forte, la nostra volontà è quella di vincerla e portare a casa un altro trofeo”.

Vi aspettavate questo calore stasera?

“Fa grande piacere ricevere questo affetto, sicuramente noi cercheremo di ripagare con le nostre prestazioni il loro affetto e il loro sostegno che ci danno quotidianamente”.