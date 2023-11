Marcus Thuram? Una forza della natura. A dirlo è Oscar Damiani, che intervistato da Gianlucadimarzio.com racconta del legame con l'intera famiglia dell'attaccante dell'Inter: "Marcus e Khéphren da piccoli volevano fare come il papà, e giocavano a pallone dentro casa. Adesso invece lo fanno in campo, da professionisti. Sono grande amico di Lilian e quando andavo a trovarlo vedevo spesso i fratellini Thuram spaccare tutto a pallonate, già da piccoli erano molto vivaci e svegli".

Ma quali sono le differenze tra i due? "Marcus è una forza della natura. Ero sicuro che in Italia avrebbe fatto bene. È un giocatore completo: sa fare assist e sa inserirsi negli spazi, inoltre partecipa bene alla manovra. Non è ancora uno da 20 gol all’anno ma sta migliorando. In Italia avere l’esplosività e la forza che possiede Marcus è fondamentale. Non dimentichiamo anche che l’Inter gioca un bel calcio e tutto ciò contribuisce a far rendere al meglio il singolo. Con Marcus l’Inter ha guadagnato un giocatore che sa giocare con la squadra e sa trattare molto bene il pallone. Lukaku è più un trascinatore, devastante nei coast to coast palla al piede in campo aperto. Sono comunque entrambi giocatori forti anche se un po’ diversi. Khéphren è un giocatore molto tecnico e gioca a tutto campo. Ha più classe ma meno forza rispetto al fratello. Nonostante sia molto alto deve ancora crescere dal punto di vista muscolare. Il calcio francese è comunque molto fisico e questo lo sta aiutando a migliorare".