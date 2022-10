La sola idea di demolire il Meazza per far spazio a un nuovo San Siro, come nei progetti di Inter e Milan, strazia il cuore del noto agente Oscar Damiani: "Se devo essere sincero, mi sento male a pensare che le due squadre possano non giocare alla Scala del Calcio - le sue parole a TMW Radio -. Rimarrà solo un bel ricordo, ma ad oggi servono gli introiti e gli stadi nuovi ne danno tanti".