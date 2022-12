Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, suona la carica su Instagram in vista del big match in programma il 4 gennaio a San Siro tra Inter e Napoli. "Tra poco inizia il campionato italiano, spero in una rimonta dell'Inter sul Napoli - le sue parole -. Ci credo, sarà complicato ma nel calcio tutto è possibile. Forza Inter".