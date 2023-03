Tutta la delusione di Stephane Dalmat, il giorno dopo Inter-Juventus, è evidente nel video pubblicato oggi su Instagram dall'ex centrocampista francese. "Per me un pareggio o una vittoria della Juventus erano meritati. Parliamo sempre della mano di Rabiot, che si può discutere. Succede sempre alla Juventus, ma dobbiamo accettare la verità: la squadra di Allegri e soprattutto l'allenatore sono stati fortissimi tatticamente. La Juventus ha giocato bassa, ha lasciato la palla all'Inter che aveva possesso di palla ma poteva giocare 4-5 ore senza fare gol. Quando giochi contro una squadra così bassa, tu hai il possesso, gli altri aspettano che tu la perda per avanzare. E hanno Rabiot che sa difendere e attaccare. Quello che non ha l'Inter a centrocampo. Abbiamo quattro giocatori che sono fortissimi nel possesso ma non abbiamo giocatori che possono saltare l'uomo per essere pericolosi. Questo è mancato. La partita è prendere palla, darla indietro, la dai a destra, a sinistra, fai cross facili da prendere per difensori e portiere. Così puoi giocare un giorno intero e non segni".