Stephane Dalmat torna a parlare dal proprio profilo Instagram in vista della sfida di stasera tra Inter e Benfica. "Si torna in Champions contro il Benfica. L'hanno scorso abbiamo eliminato una bella squadra, sarà una partita difficile ma l'Inter in casa è forte e se vuole passare il girone deve vincere le tre gare in casa - dice il francese sui social -. Il Benfica è sempre pericoloso, gioca benissimo. Ha un giocatore straordinario come Di Maria, da solo può fare la differenza, ma l'Inter dopo il 4-0 di Salerno ha ritrovato la fiducia e un grande Lautaro.

Dobbiamo continuare così: Thuram, Mkhitaryan, Barella, tutti. Abbiamo una rosa molto buona. Dopo il pareggio con la Real Sociedad sarebbe buonissimo vincere oggi. A 4 punti si può guardare più tranquillamente al campionato e alle future gare in Coppa".