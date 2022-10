Scocca l'ora del LeoVegas.news GOAL OF THE MONTH , il contest che permette ai tifosi dell'Inter di scegliere il gol del mese a scelta tra quelli più belli realizzati da Prima Squadra, Primavera e Prima Squadra femminile nel corso dei mesi di agosto e settembre, accorpati nella prima 'puntata' dell'evento.

Il gol più bello verrà scelto tra 9 candidati: in lizza ci sono il gran sinistro di Lautaro Martínez contro lo Spezia e la volée di Barella contro la Cremonese, passando per la doppietta di Tabitha Chawinga e la rete di Ghoutia Karchouni in Inter Women-Juventus. In corsa anche il gol di Valentín Carboni a Plzeň in Youth League e la rete di Edin Džeko in Champions, sempre contro il Viktoria. Chiudono l'elenco un'altra rete di Ghoutia Karchouni contro il Pomigliano e la punizione di Barella alla Dacia Arena di Udine.

CLICCA QUI E VOTA IL GOL DEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE