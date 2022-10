Ancora una volta sirene parigine che suonano in direzione Milano. Dopo il forte interesse per Milan Skriniar, stroncato dal club di Viale della Liberazione nella scorsa finestra di mercato, ma mai sopito del tutto, il difensore slovacco sembra non essere l'unico sul quale il Paris Saint Germain punti. Ad attirare i transalpini è anche un altro difensore della Milano calcistica, sponda rossonera: trattasi di Pierre Kalulu. Il difensore francese classe 2000, in scadenza a giugno 2025, sembrerebbe essere entrato nei radar dei transalpini come eventuale alternativa al centrale interista. Ma secondo i colleghi d'oltralpi difficilmente il club rossonero se ne priverebbe facilmente.