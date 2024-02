"Enorme perdita per il calcio tedesco: l'FC Bayern piange la perdita di Andreas Brehme". E' solo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando in questi minuti dai vecchi club di Brehme, in questo caso quello bavarese, nonché dall'Uefa.

Anche il Kaiserslautern si unisce al dolore per la scomparsa del giocatore. "L'FCK piange la perdita di Andreas Brehme. Ha indossato la maglia dei Red Devils per un totale di dieci anni ed è diventato campione tedesco e vincitore della coppa con l'FCK. Nel 1990 ha portato la nazionale tedesca al titolo mondiale con un suo rigore ed è diventato una leggenda del calcio".

Infine l'Uefa. "A nome dell'intera comunità calcistica europea, siamo profondamente rattristati nella notizia della scomparsa del tedesco Andreas Brehme. Dopo aver segnato il gol della vittoria nella finale dei Mondiali del 1990, ha vinto anche una Coppa UEFA con l'Inter nel 1991".

On behalf of the entire European football community, we are deeply saddened to hear that Germany's Andreas Brehme has passed away.



Having netted the winning goal in the 1990 World Cup final, he also lifted a UEFA Cup with Inter in 1991.



Our thoughts are with his family and…