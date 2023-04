Julio Cruz, ex attaccante di Inter e Lazio, parlando ai microfoni de La Nacion ha svelato alcuni retroscena sui suoi ex compagni diventati allenatori, come ad esempio Simone Inzaghi: "Diego Simeone in campo non era solo un giocatore, si sentiva già un allenatore. Forse non con la stessa intensità del Cholo, ma anche Lionel Scaloni e Inzaghi, erano giocatori che già si notava che avrebbero fatto quel viaggio: per il loro profilo, per le loro preoccupazioni".