Il ruolo di sfavorita della Croazia non infastidisce Dejan Lovren, senatore dei vicecampioni del mondo, che domani proveranno a centrare l'impresa di battere il Brasile e qualificarsi alle semifinali del Mondiale per la seconda edizione di fila: "Il Brasile è il favorito, hanno giocatori fantastici, hanno letteralmente due grandi squadre e sono sicuramente i favoriti - ha ammesso candidamente il difensore dello Zenit San Pietroburgo -. Non abbiamo problemi, apprezziamo e rispettiamo. Saremo 11 contro 11, hanno una squadra pericolosa, individualmente sono fantastici, i loro giocatori giocano nei migliori club. Siamo pronti per questa sfida".