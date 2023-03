Nel presentare l'elenco dei convocati per le partite valide per le qualificazioni agli Europei contro Galles e Turchia, Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, ha spiegato i motivi delle scelte, in una rosa che ricalca in buona sostanza quella vista in Qatar: "Non abbiamo motivo di cambiare molto la squadra che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali. Abbiamo rimesso Luka Ivanušec, che sta giocando in ottima forma in Dinamo, e volevamo vedere Petr Musa. Per tutto gennaio è stato evidente che fisicamente e mentalmente la Coppa del Mondo ha lasciato il segno sui giocatori della nazionale, ma sono felice che la maggior parte di loro si stia rimettendo in forma e credo che tutti saranno in buona forma per il momento. Per noi è estremamente importante partire bene nelle qualificazioni, soprattutto perché partiamo contro due rivali probabilmente più forti e possiamo fare subito passi importanti verso la Germania. A questo proposito, è positivo giocare la prima partita in casa e credo che il Poljud sarà riempito fino all'ultimo posto per salutarci".