Il ct della Nazionale croata Zlatko Dalic ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni dei Vatreni contro Galles e Turchia, valide per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania e in programma i prossimi 25 e 28 marzo. Nell'elenco è presente anche il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic.

Questa la lista:

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović