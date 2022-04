Turnover doveva essere e turnover sarà. Quest'oggi, il ct della Nazionale croata Zlatko Dalic ha annunciato quella che sarà la formazione che scenderà in campo nell'amichevole contro la Bulgaria a Doha. Confermando la rivoluzione negli undici, a partire dal portiere che sarà Ivica Ivusic: "I difensori saranno Škorić, Vida e Ćaleta-Car, a sinistra giocherà Borna Barišić, a destra forse Juranović, anche se sarà la sua seconda partita. Moro, Pašalić e Majer saranno a centrocampo, mentre Vlašić e Livaja saranno in attacco. Abbiamo solo un piccolo dubbio sulla fascia destra, non vi dico a chi stiamo pensando perché potreste farete un dramma. L'obiettivo è provare questa squadra e, ovviamente, vincere la partita". Non sarà della partita quindi Ivan Perisic che sarà sostituito dall'esterno dei Glasgow Rangers.