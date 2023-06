Nello speciale 'One For All' di Prime Video, Thibaut Courtois tesse le lodi del compagno di Nazionale Romelu Lukaku: "Resta un po' di più per prendere i palloni, difendersi, girarsi, usare il corpo. Vuole fare sempre di più e lavorare continuamente. Romelu è uno che in campo, soprattutto dal punto di vista posizionale, ama assumere il ruolo di capitano e guidare la squadra".