I colleghi de La Repubblica raccontano sull'edizione online del quotidiano di una coincidenza un po' particolare che ha visto protagonista Carlo Cottarelli, pizzicato in piazza della Scala a Milano dopo un incontro con il sindaco Beppe Sala il giorno in cui quest'ultimo ha visto Inter e Milan per parlare del nuovo San Siro. Intercettato all'uscita da Palazzo Marino, l'economista ha spiegato i motivi dell'incontro, escludendo risvolti politici: "La scorsa settimana abbiamo fatto la nostra assemblea come Interspac e siccome con il sindaco ne abbiamo parlato altre volte gli ho comunicato qualche aggiornamento".