Manchester City favorito contro l'Inter? Non sempre è garanzia di vittoria. E per spiegare il concetto, l'ex difensore del Milan Alessando Costacurta, dagli studi di 'Sky Calcio Club', ha usato come esempio un precedente che lo riguardò personalmente: "Nel 1993 arrivammo alla finale contro l'Olympique Marsiglia avendo vinto tutte le partite. Dominammo la finale con 26 conclusioni contro una ma da palla inattiva segnò Basile Bolì e la coppa andò in Francia"