"Il Napoli, in questo campionato così strano dove Juve e Inter stanno venendo meno, ha la possibilità di essere protagonista. Insieme agli azzurri metto la Roma". È questo il pensiero del responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, che intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, dice la sua sul campionato in corso. "Il Napoli è forte perché ha un collettivo, la Roma ha fatto un grande lavoro ma ancora non ha un collettivo. Quando devi fare delle valutazioni devi guardare al futuro e al presente, gli spunti che sta dando il presente è che squadre come Napoli; Roma; Lazio e Atalanta possono provarci".