Lo Spezia culla l'idea di sbancare l'Arechi e accedere ai 16esimi di Coppa Italia fino al 92esimo, quando Boulaye Dia, protagonista nel bene e nel male del match grazie alla sua doppietta segnata contro anche la Curva Siberiano che lo ha contestato per tutto l'incontro e destinato a raggiungere la Lazio a breve, trova la rete del 3-3 che porta un'elettrizzante sfida tra la Salernitana e i liguri di Luca D'Angelo ai calci di rigore. Non sono bastati allo Spezia il gol di Pietro Candelari e la doppietta di Edoardo Soleri per evitare la coda dagli undici metri.

Nella lotteria dal dischetto, Francesco Pio Esposito, entrato nella ripresa, trova con un bel po' di fortuna il gol del momentaneo 4-4 con Luigi Sepe che non riesce a trattenere la sfera, ma serve a poco perché Domagoj Bradaric riesce a segnare il quinto penalty granata che vale il visto per il turno successivo per la squadra di Giovanni Martusciello. A fine settembre, sfida all'Udinese.