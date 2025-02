Domani, a Interello, andrà in scena il derby di Milano per la categoria Primavera, un incrocio che mette in palio la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di categoria. Inter e Milan Under 20 si giocheranno il passaggio del turno in gara secca che non prevede i supplementari: in caso di parità al 90', infatti, si andrà direttamente ai rigori. L'appuntamento è per le 18, con diretta tv su Sportitalia; i lettori di FcInternews.it potranno, come di consueto, seguire il live testuale sul sito.