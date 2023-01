Dalle ore 18.00 di giovedì 19 gennaio fino alle 17.30 di venerdì 20 gennaio: tutti gli abbonati potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate. Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

La Coppa Italia attende l'Inter, impegnata a San Siro il 31 gennaio contro l'Atalanta in orario da stabilire. La vendita dei biglietti, fa sapere il club milanese, verrà suddivisa in tre fasi. Di seguito le informazioni:

FASE 2 – Vendita anticipata Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets

Dalle ore 18.00 di venerdì 20 gennaio fino alla mezzanotte di domenica 22 gennaio: tutti gli abbonati potranno acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per amici interisti, in un qualsiasi posto disponibile dello stadio. Sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati.

FASE 3 – Vendita libera | Sito Inter.it e punti vendita

Dalle ore 10.30 di lunedì 23 gennaio: vendita libera per tutti.