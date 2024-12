Vittoria facile facile per il Milan, che con un tennistico 6-1 si sbarazza del Sassuolo e strappa il biglietto per i quarti di Coppa Italia. I rossoneri indirizzano il match già nei primi 45' con una partenza sprint che porta ai quattro gol rossoneri di Chukwueze (doppietta), Reijnders e Rafael Leao, mentre nella ripresa arrivano anche le gioie personali di Calabria e Abraham. Per i neroverdi il gol della bandiera è invece sigliato dall'ex Inter Mulattieri. Il Milan osserverà adesso con attenzione la sfida tra Roma e Sampdoria, dalla quale uscirà fuori l'avversaria dei quarti.