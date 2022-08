Si riparte con la nuova stagione calcistica 2022/23 e ad aprire le danze di questa nuova annata sono Cagliari-Perugia e Udinese-Feralpisalò, in campo per la Coppa Italia. A vincere sono rispettivamente i sardi, vittoriosi contro gli umbri per 3-2 tra le mura amiche della Unipol Domus e l'Udinese, impostasi per 2-1 contro la Feralpisalò. Risultati che consegnano i sedicesimi di finale agli uomini di Liverani e Sottil.