Il pessimo esordio in campionato del Napoli, sconfitto 3-0 in casa del Verona, hanno alimentato un certo pessimismo attorno all'avventura di Antonio Conte in Campania. Gli esperti Sisal hanno cominciato a quotare persino un addio, esonero o dimissioni che siano, entro Natale: la quota per il divorzio è 5.00, una settimana fa era data a 9.00.