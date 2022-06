Il giorno dopo la figuraccia rimediata a Wembley dalla Nazionale italiana, caduta 3-0 sotto i colpi dell'Argentina, Paolo Condò pensa a un futuro degli azzurri ancora con Roberto Mancini a timone, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar: "Sono a favore della sua continuità, sono convinto che ci possa tirar fuori da questa situazione - le parole del giornalista di Sky Sport -. Non ho apprezzato che non ci siano state delle dimissioni formali dopo il disastro con la Macedonia, per me andava fatta una riflessione che Gravina ha saltato".