Ospite sulle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione 'Tutti convocati', Paolo Condò ha messo in evidenza una tendenza ormai consolidata nel calcio italiano, quella di accogliere giocatori di un certo livello reduci da annate deludenti nei top campionati europei come la Premier o la Liga: "Ndombélé al Napoli? Ha fallito al Tottenham. La Serie A abbiamo bisogno di andare a riscoprire giocatori che sappiamo esser forti, ma che hanno fallito nelle loro squadre - il concetto espresso dal giornalista -. Sono passati i bambini ricchi e hanno acquistato tutti i giocattoli più belli che erano in vetrina, però i bambini ricchi sono anche capricciosi e magari l’anno dopo non vogliono più quei giocattoli. Allora noi con grande umiltà andiamo a prendere questi giocattoli buttati, mettiamo un cerotto, e li trattiamo con più affetto. Tra questi anche Romelu Lukaku".