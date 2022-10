Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport nel postpartita di Empoli-Milan, il giornalista Paolo Condò analizza anche il ko subito ieri pomeriggio dall'Inter: "L’Inter quando va in svantaggio non rimonta mai - ha esordito -. Se va sotto, la partita è finita. Anzi, in queste quattro partite che ha perso, l’Inter è andata sempre in vantaggio, ma una volta preso gol poi non c’è più niente da fare. Questo è il problema grosso di questa squadra. Oggi il Milan ha subito gol al 92’ e ha reagito subito, qui sta la differenza".