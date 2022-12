Presentando il programma delle semifinali del Mondiale per La Repubblica, Paolo Condò ha fatto anche un passo indietro esprimendo il suo punto di vista sull'acceso finale di Olanda-Argentina, gara contraddistinta da provocazioni e reazioni non proprio ispirate al fairplay: "In molti hanno messo sullo stesso piano l’esultanza tossica degli argentini e il comportamento degli olandesi durante i rigori . Beh, no: è molto più grave il secondo - le parole del giornalista -. Gli argentini sono stati meschini, categoria morale riprovevole (per essere chiari, se mio figlio si comporta così lo punisco un secondo dopo): ma l’hanno fatto a partita finita, senza incidere sul suo svolgimento. Gli olandesi invece avevano un intento criminoso, nel senso che inseguire in quattro l’ultimo rigorista argentino, molestandolo ben fuori dal cerchio di centrocampo, è stato un tentativo di condizionare il risultato finale.