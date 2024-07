Sconfitta dura da digerire, quella della Colombia nella recente finale di Copa America contro l'Argentina, per l'attaccante John Cordoba. Che ai microfoni di ESPN Colombia sfoga tutta la sua frustrazione: "Non penso che siamo stati abbastanza fortunati. Loro hanno avuto fortuna, noi no. Penso che abbiamo giocato una partita decisamente migliore rispetto all'Argentina, ma loro sono stati fortunati. Hanno vinto il torneo, ma non dobbiamo avere rimpianti. Abbiamo fatto bene e non è il momento di rammaricarsi".

Poi Cordoba rincara la dose: "Sono rare le finali dove si segnano tanti gol, sono tutte partite combattute. Penso che loro siano andati a cercare i rigori e poi si sono ritrovati con il gol all’ultimo momento di Lautaro Martinez. Quando abbiamo provato a vincerla, poi, sono successe alcune cose a cui ancora non abbiamo ancora trovato una spiegazione". Il riferimento è all'episodio del contatto in area argentina con Alexis MacAllister non sanzionato: "Tutti abbiamo visto il rigore, era chiaro, ma l'arbitro ha visto qualcos'altro e questo avrebbe potuto cambiare le cose".