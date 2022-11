"Massimiliano Allegri è andato fuori perdendo cinque partite su sei di Champions League. Mentre Simone Inzaghi è in Champions League qualificandosi agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo e in un girone molto più difficile. Inoltre è a meno uno dalla Juventus in campionato...". Un paragone, quello fatto da Fulvio Collovati ai microfoni di Calcio Totale, dal quale l'allenatore dell'Inter esce vincente rispetto al collega seduto sulla panchina della Juventus, colpevole di un'uscita sin troppo anticipata dalla massima competizione europea.