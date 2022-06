Parlando del mercato estivo dell'Inter ai microfoni di Tutto Mercato Web, Fulvio Collovati trova il dettaglio negativo di fronte ai grandi piani per l'attacco: "Sta effettivamente costruendo un reparto avanzato formidabile però si vince anche con le migliori difese. E se vanno via Milan Skriniar e Denzel Dumfries sono partenze pesanti. Forse prenderanno Bremer però sono dell'idea che le squadre si costruiscono dalla fase difensiva. Certo 70-80 milioni è una bella cifra e non c'è nessun difensore che possa valere quella somma però ripeto, starei attento a liberarmi di Skriniar e Dumfries. Bremer è forte però lo voglio vedere nell'Inter".