L'ex difensore Fulvio Collovati, intervistato da Juventusnews24, ha tracciato un punto generale degli addii in bianconero, anche alla luce delle recenti prestazioni, come quella in finale di Coppa Italia contro l'Inter. E si parte da una roccia del pacchetto difensivo: "Senza Chiellini la Juve perde tanto e questo perchè io ritengo ci sia sempre bisogno di un difensore vecchio stampo come lui. la Juve deve prendere uno di primo livello che sa aggredire l’uomo come ha aggredito l’uomo Chiellini contro l’Inter. Parliamoci chiaro, Dzeko è stato sostituito perchè Chiellini, nonostante l’età, non gli ha mai fatto vedere il pallone".